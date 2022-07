155.000 de hectare de terenuri agricole, afectate de secetă

Situația suprafețelor calamitate pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor a ajuns la 154.773 de hectare, potrivut ultimelor date ale Ministerului Agriculturii.

Suprafața totală afectată de secetă este de 154.773 ha, comunicată până la această dată de către 20 județe (AR, BC, BT, BR, BZ, CL, CT, GL, GR, IL, IS, IF, MM, NT, SM, TL, TR, TM, VS, VN), potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, arată Economica.net.

În baza procedurilor instituite, comisiile de constatare a suprafețelor calamitate și a gradului de afectare a culturilor, din care fac parte reprezentanți ai administrației publice locale, un reprezentat al APIA și un reprezentant al Direcției Agricole județene, evaluează la fața locului pagubele produse pentru fiecare cultură, pe baza solicitărilor transmise de cultivatorii/producătorii agricoli din zonele afectate autorităților locale.

Termenul de depunere a documentațiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de factorul de risc – secetă pedologică- este 30 august pentru culturile de toamnă (grâu și triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prășitoare (porumb și floarea soarelui).