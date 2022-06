1 Iunie de răsunet la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“ Târgu Jiu a marcat marți, în avans, „Ziua Internațională a Copilului“ – 1 Iunie printr-o acțiune inedită, organizată în premieră, și, anume, „Marșul Copilăriei“, ediția I.

Astfel între cele două schimburi de program școlar, sute de elevi însoțiți de cadre didactice, părinți și bunici au pornit din curtea școlii înspre Piața Prefecturii Gorj având o recuzită bogată care a atras privirile tuturor: baloane colorate și stegulețe cu mesaje confecționate la clasă sau acasă, afișe cu tematică de 1 Iunie, pancarde aniversare cu numele și logo-ul școlii precum și ținută de sărbătoare.

La revenire, pe scena amfiteatrului în aer liber din centru (n.r. cunoscut sub numele de „La groapă“), s-a desfășurat un scurt program evocator – artistic ce a cuprins salutul conducerii unității școlare prin vocea directorului adjunct, prof. înv. primar Ramona Mihaela Frățilescu, imnul Școlii „Constantin Săvoiu“, gânduri despre copilărie rostite de o elevă de la clasa a V-a și două momente coregrafice susținute de eleve de la clasa a IV-a C și a V-a C. La finalul manifestării, au fost lansate spre cer zeci de baloane spre încântarea celor prezenți.

Reprezentanții școlii s-au declarat mulțumiți de reușita acțiunii care a marcat „Ziua Copilului“ și anunță că și în anii următorii vor organiza de 1 Iunie „Marșul Copilăriei“ care a produs mult entuziasm și bucurie încă de la prima ediție.

Pe lângă acesta, la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“, cadrele didactice de la învățământul primar și elevii coordonați de acestea s-au întrecut și în alte activități precum modelaj plastilină, desene, cântece și dans.

Nu au fost uitați nici copiii care au nevoie de o bucurie de la semenii lor. Elevii de la „Săvoiu“ au donat pentru aceștia rechizite, dulciuri și jucării, produse care au ajuns la Asociația „Vasiliada“ pentru 60 de copii, dar și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu.

Manuela Negru